Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncu Halit Ergenç saldırıya uğradı /01 Haziran 2019 15:54

Ünlü oyuncu Halit Ergenç saldırıya uğradı

Başarılı oyuncu Halit Ergenç, trafik magandalarının saldırısına uğradı.

SHABER3.COM

Oyuncu Halit Ergen, bugün sabah saatlerinde trafikte saldırıya uğradığını açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre; sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ergenç, “Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliğini tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim” dedi.
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