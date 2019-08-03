Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti /03 Ağustos 2019 13:37

Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici, hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Cengiz Sezici'nin nefes darlığı problemi yaşadığı öğrenildi.
Ünlü sanatçının bağlı bulunduğu ajansın sahibi Tümay Özokur " Nefes darlığı sorunu vardı. Dün gece hastaneye gitmiş ama bu sabah kaybettik" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Akşener'den MHP'ye kahkahalı cevap

Akşener'den MHP'ye kahkahalı cevap

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:15:52