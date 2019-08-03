Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti

Cengiz Sezici'nin nefes darlığı problemi yaşadığı öğrenildi.

Ünlü sanatçının bağlı bulunduğu ajansın sahibi Tümay Özokur " Nefes darlığı sorunu vardı. Dün gece hastaneye gitmiş ama bu sabah kaybettik" dedi.

