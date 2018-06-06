Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü otel zinciri borçlarını ödeyemedi, konkardato ilan edildi /06 Haziran 2018 10:30

Ünlü otel zinciri borçlarını ödeyemedi, konkardato ilan edildi

Türkiye’nin önde gelen taahhüt firmalarından GAMA’nın kurucularından Ergil Ersü’nün oğlu Selen Ersü 4 oteli için konkordato (mühlet) davası açtı.

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İstanbul, İzmir ve Kocaeli’nde bulunan otellerin mali sıkıntıda olduğu belirtilerek hacizlere karşı koruma talep edildi.

KOMİSER HEYETİ TAYİN EDİLDİ 

Mahkeme 4 otel için de tedbir kararı verdi. 3 kişilik konkordato komiser heyeti tayin edildi. Mahkemenin verdiği 3 yıllık süre zarfında borçlar ödenmediği takdirde şirketin iflasına karar verilecek.

Karar hakkında şirket yetkilileri ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava 4 otelin bağlı olduğu 4 ayrı şirket adına açıldı.

Ramada Encore İzmir, Four Points by Sheraton İstanbul Dudullu, Four Points by Sheraton İstanbul Batışehir ve Hampton by Hilton Kocaeli konkordato koruması altına alındı. Toplam 709 oda ile hizmet veren 4 otelde 202 kişi çalışıyor.

KONKORDATO 3 YIL DEVAM EDECEK

Dava dilekçesine göre söz konusu otellerin sahibi konumundaki şirketlerin banka borçları bulunduğu kaydedildi. 

Şirketlerin bir birlerine kefaleti olduğu belirtilen dilekçede, 3 yıl vadeli konkordato talep edildi. Anılan sürenin verilmesi halinde, borçların ödenebileceği kaydedildi.

Mahkeme yapılan başvuru sonrası 4 şirket için de tedbir kararı verdi. Bu kararla birlikte 4 şirkete yönelik haciz işlemi yapılamayacak. 

ÇOK SAYIDA ALACAKLI FİRMA MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNDU

Daha önce yapılan haciz işlemleri sonrası alınan ürünler ise iade edilecek. Mahkeme, şirket hesaplarına konulan blokelerin de kaldırılmasına karar verdi.

Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre 4 otel için yapılan dava başvurusu sonrası çok sayıda alacaklı şirket ise dosyaya müdahillik talebinde bulundu. 

Müdahil şirketlerden bazıları davacıların iyi niyetli olmadığını iddia ediyor.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato batık şirketlerin alacaklılara borcunun ödenmesi için var olan bir sistemdir.

Konkordato müessesesi borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanan bir müessesedir. 

Bu uygulamada alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmaktadır.
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