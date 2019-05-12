Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü müzisyene büyük ayıp /12 Mayıs 2019 14:14

Ünlü müzisyene büyük ayıp

Müzisyen Cahit Berkay, 7 Mayıs’ta #herşeyçokgüzelolacak hashtag’iyle paylaştığı tweet yüzünden, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) tarafından çağırıldığı halde ödülünün verilmediğini açıkladı.

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Berkay, SESAM tarafından ‘Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar’ adlı ödül gecesinde ödül almak üzere davet edildiğini, ancak daha sonra aranarak ‘konuşma süreleri yetmez’ denilerek ödülünün iki ay sonraki başka bir törende verileceğinin söylendiğini belirtti.



Berkay, attığı tweet dizisinde, ödülünün, 7 Mayıs’ta #herşeyçokgüzelolacak hashtag’iyle yaptığı paylaşım yüzünden verilmediğini öne sürdü.

İmamoğlu’nun YSK’nın seçimi iptal etme kararının ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi ‘konuşma’ya çağırması üzerine birçok ünlü Twitter’da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle paylaşım yapmıştı.

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