Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü müzik grubunun ekipmanları çalındı /01 Mayıs 2017 11:17

Ünlü müzik grubunun ekipmanları çalındı

Gripin müzik grubunun konser öncesi enstrümanları ve ekipmanları çalındı.

SHABER3.COM

Ünlü müzik grubu Gripin üyelerinin enstrümanları ve konser ekipmanları çalındı.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Güngören'de konser için ekipmanların yüklendiği araç otoparkta gece saatlerinde soyuldu. Olay sabah saatlerinde havalimanında açığa çıktı. Araçla havalimanına giden ekip üyeleri, 50 bin lira değerindeki aletlerin bulunduğu kutuların boş olduğunu fark etti.

Grup üyeleri durumu polise bildirdi. Araçtan parmak izi alan polis, otoparkın kamera kayıtlarına da ulaşarak inceleme başlattı.

Grubun solisti Birol Namoğlu, “Kötü sürpriz oldu. Kıbrıs konseri için destek olacak bir şirket bulduk ama bu ay 15 konserimiz var. Umarım malzemeler bulunur" dedi.
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