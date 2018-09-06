Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü Mücevher firması da konkordato ilan etti /06 Eylül 2018 23:05

Ünlü Mücevher firması da konkordato ilan etti

Türkiye menşeili mücevher firması Gilan, konkordato ilan etti.

SHABER3.COM

Türkiyeli mücevher firması Gilan, konkordato ilan etti. 

Bloomberg'in haberine göre, firmanın üst düzey yöneticilerinden Osman Geylan, 3 Eylül Pazartesi günü konkordato için başvurduklarını, 5 Eylül Çarşamba günü konkordato ilan ettiklerini belirtti ve "İşimize odaklanabilmek için bunu yaptık, amacımız mevcut vadeleri uzatmak. Borçlu olduğumuz bankaların markamıza bakış açısı olumlu, böyle dönemler beraber hareket edilmesi gereken dönemler, Türkiye hedeflerine markalarıyla ulaşabilir" dedi.

Geylan, şu anda, mevcut varlıklarının bankalara olan borçlarına rahat rahat yetecek düzeyde olduğunu da vurguladı.

Şirketin beşi katılım bankası olmak üzere toplamda 12 bankaya borcu bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü Mücevher firması da konkordato ilan etti Sonraki Haber >>

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

İşte helikopterin düşüş anı!

İşte helikopterin düşüş anı!

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

İlginç soygun kameralara yansıdı

İlginç soygun kameralara yansıdı

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:15:27