Ünlü işadamından uyarı: Kriz bu sefer uzun sürecek

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün adına ne denilirse denilsin oto pazarının daraldığını belirterek, Türkiye ekonomisinin yüzde 3-3,5 büyümesi için yılda en az 35 bin kamyon satması gerektiğine ancak bu yıl 10 adet satış öngördüklerini söyledi.





Sülün, normal dönemlerde Türkiye’de yılda 1.000 adet şehirlerarası otobüsün satıldığına işaret ederek, bu yıl sayının en az yüzde 70 daralma ile 250 adet civarında kalacağını söyledi.





SÜLÜN: 31 YILDA ÇOK KRİZ GÖRDÜM, FAKAT BU BAŞKA





Her tarafta küçülme olduğunu, ihracatta da adet bazında düşüş yaşandığını kaydeden Sülün, “31 yıldır çalışıyorum. Türkiye’de çok kriz yaşadık. Türkiye hızlı şekilde dibe vurur sonra V şeklinde hızlıca krizden çıkardı. Ama bu seferki farklı, çıkış biraz daha uzun sürecek.” dedi.





Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün gazetelerin ekonomi editörleriyle yaptığı sohbet toplantısında şu tespitlerde bulundu:







*Yüzde 70-80 küçülmelere uzun süre dayanamazsınız.





*Aksaray’da kamyon, İstanbul Hoşdere’de otobüs fabrikamız var. Şu anda vardiya azaltma gibi bir düşüncemiz yok. Bizim en büyük avantajımız ihracat bacağımızın güçlü olmasıdır. Otobüslerin yüzde 98’ini kamyonların da yüzde 90’ını ihraç ediyoruz.







