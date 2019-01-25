Ünlü iş adamı Karamehmet hakkında önemli gelişme

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmış ve bu kadar Yargıtay tarafından onanmıştı. 6 ayın sonunda Karamehmet’in sağlık durumuna göre infaz işlemleri tekrar değerlendirilecek.





Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ndeki dava ve infaz dosyasındaki bilgilere göre Karamehmet, ağız tabanında tümor teşhisiyle geçtiğimiz 10 Ağustos’ta özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyata ve sonrasındaki tedavi sürecine ilişkin raporlar mahkemeye sunuldu. Raporlara göre Karamehmet, ancak sıvı gıdalarla beslenebiliyor.





Yapılan değerlendirme neticesinde 75 yaşındaki Karamehmet, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. 26 Eylül’de Adli Tıp Kurumu’nda muayene olan Karamehmet’e sağlık sorunları ve tedavisinden dolayı 6 ay için ceza ertelemesi verilmesi 2 Ekim tarihinde uygun görüldü. Karamehmet’in cezasının infazı böylece 6 aylığına ertelendi. 6 aylık sürenin sonunda Karamehmet tekrar muayene edilecek ve çıkacak sonuca göre yeniden karar verilecek.





İLK TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ





Mehmet Emin Karamehmet, 417 milyon 435 bin 580 TL’yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla 7 Aralık 2015’te İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde indirimli olarak 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezasına mahkûm edilmişti. Hüküm, 30 Kasım 2016’da Yargıtay’da onaylanarak kesinleşmişti. Karamehmet hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İşadamı Karamehmet arandığı dönemde avukatı 8 Ağustos’ta İnfaz Savcılığı’na başvurarak, Karamehmet’in kanser hastası olduğu, 9 Ağustos’ta hayati riski olan bir ameliyat olacağı, sonrasında da ciddi ve özel bir bakım gerektirdiği vurgulamıştı.





Avukatı, Karamehmet’in ameliyat olacağı özel hastanenin raporları da savcılığa sunmuş, Karamehmet’in tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilerek sağlık raporu alınması ve infazın da iyileşinceye kadar ertelenmesine karar verilmesi talep etmişti.