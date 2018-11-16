Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü halı firması da borçlarını ödeyemedi, konkordato ilan etti /16 Kasım 2018 03:02

Ünlü halı firması da borçlarını ödeyemedi, konkordato ilan etti

Halı sektörünün önemli şirketlerinden Angora Halı, konkordato talep etti. Mahkeme, şirkete geçici mühlet verdi; geçici konkordato komiseri ataması yaptı.

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Kurmel Ailesi'ne ait Saray Halı'dan sonra Gaziantepli Şiveydinli Ailesi'ni ait Angora Halı Sanayi Ve Tic. AŞ konkordato talep etti. Ekonomideki zorlu koşulların şirketin mali yapısını bozduğuna işaret edilen dava başvurusunda, konkordato kararı verilmesi durumunda, şirketin etkin bir biçimde faaliyetlerine devam edebileceği kaydedildi.

Hürriyet'in haberine göre İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonrası şirket hakkında geçici mühlet kararı verildi. Bu kararla birlikte, şirkete geçici konkordato komiseri ataması yapıldı.

45 milyon TL sermayeli Angora Halı'nın fabrikası Gaziantep'te bulunuyor. Ünlü markanın, yurt dışı satışları yanı sıra Türkiye genelinde yüzlerce satış noktası bulunuyor. Geleneksel halı kilim ve dokumacılığı alanında uzun yıllar yürüttükleri faaliyetlerine bir süre ara veren Şiveydinli Ailesi, 2001 yılında Angora markası ile yeniden üretime döndü.
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