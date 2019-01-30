Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor /30 Ocak 2019 15:47

Ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor

Forever New, 2009 yılında geldiği Türkiye'deki operasyonlarına son verme kararı aldı.

SHABER3.COM

Avustralyalı giyim ve aksesuar markası Forever New, 2009 yılında girdiği Türkiye'deki operasyonlarını kapatıyor.

Markanın Türkiye temsilciliği tarafından Instagram aracılığıyla İngilizce olarak yapılan açıklamada, 30 Ocak'tan önce verilen siparişlerin teslim edileceği veya ücretlerinin tamamen iade edilebileceği belirtildi. Şirket, Forever New ürünlerinin uluslararası site üzerinden satın alınabileceğini de duyurdu.


 
2006 yılında Avustralya'da kurulan marka 7 ülkede 250'den fazla mağazaya ulaşmıştı.
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