Giyim devi The North Face'in kendini Google arama sonuçlarında öne çıkarmak için adil olmayan yollara başvurduğu ortaya çıktı.





Wikimedia Vakfı'na göre The North Face ve firmanın reklam ajansı Leo Burnett Tailor Made, Wikipedia'da kendi kampanyaları uğruna "etik olmayan değişiklikler" yaptıklarını itiraf ettiler. İki firma, Wikipedia fotoğraflarında değişiklik yaparak, belirli Google aramalarında North Face'in görünmesini sağladıklarını bir videodasöyledi. Firmalar, Wikipedia ile "ortak çalıştıklarını" da iddia ettiler ancak Wikipedia bunu yalanladı ve hatta bu iki firmanın Wikipedia moderatörlerinin dikkatinden kaçmaya çalıştıklarını söyledi.





Wikipedia'nın gönüllü çalışanları, söz konusu resimleri kaldırdılar veya North Face logolarını kırptılar. The North Face, bu hareketinden dolayı özür dileyerek yaptıklarının Wikipedia'nın hedefleriyle "tutarsızlık" içinde olduğunu belirtti. Firma bu kampanyayı sonlandırarak, takımlarının Wikipedia ilkeleri için "daha iyi eğitileceğinin" sözünü verdi.





Yaşananlar, Wikipedia gibi topluluk tarafından düzenlenebilen bir bilgi kaynağının hem avantajlarını, hem de dezavantajlarını hatırlattı. Sitenin açık yapısı, geçici de olsa, bazılarının siteyi kendi amaçları için kullanmasına olanak tanıyabiliyor. Belki büyük firmalar aynı şeyi denemeyecekler ancak Wikipedia'nın bu tarz girişimlere biraz daha hazırlıklı olması gerekebilir.