Ünlü futbolcunun ölüm sebebi belli oldu...

La Gazetta dello Sport gazetesi geçtiğimiz günlerde odasında ölü bulunan Fiorentina’nın kaptanı Davide Astori’nin otopsi raporunu yayınladı.



Oyuncunun ölümü üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmak için yasal prosedür gereği yapılan otopsi sonucuna göre İtalyan futbolcunun doğal nedenlerle öldüğü teyit edildi.



31 yaşındaki İtalyan futbolcunun, ilk bulgulara göre “büyük olasılıkla doğal sebeplerle öldüğü” ifade edilirken “Herhangi bir makroskobik bulgu olmaksızın, muhtemel bradiaritmi kaynaklı ani kardiyak ölüm” yazan otopsi raporuna göre Astori, büyük ihtimalle kalbinin yavaşlayarak durması nedeniyle hayatını kaybetti.



Ancak detaylı incelemelerin devam edeceği de belirtildi.