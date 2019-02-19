Ünlü ekonomistten Türkiye için çok kötü haber... İşte gerçek enflasyon

ABD’nin ünlü üniversitelerinden Johns Hopkins'in öğretim üyesi Ünlü Ekonomist Türkiye ile ilgili Sosyal Medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ronald Reagan‘dan Bill Clinton‘a kadar bir çok başkana danışmanlıklar bulunan Prof. Steve Hanke'e göre Türkiye ekonomisi göründüğünden de kötü. Türkiye'deki gerçek enflasyonun çok daha büyük olduğu uyarısında bulunan Hanke Purchasing power parity (PPP) metodu kullanılarak (yani Satın alma gücü paritesi (SAGP)) yapılan hesaplarda Türkiye'deki enflasyon oranı %43 olduğunu söyledi

Ünlü Ekonomiste göre bu rakam resmi açıklananın iki katı











