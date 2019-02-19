Ünlü ekonomistten Türkiye için çok kötü haber... İşte gerçek enflasyon

ABD’nin ünlü üniversitelerinden Johns Hopkins'in öğretim üyesi Ünlü Ekonomist Türkiye ile ilgili Sosyal Medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ronald Reagan‘dan Bill Clinton‘a kadar bir çok başkana danışmanlıklar bulunan Prof. Steve Hanke'e göre Türkiye ekonomisi göründüğünden de kötü. Türkiye'deki gerçek enflasyonun çok daha büyük olduğu uyarısında bulunan Hanke Purchasing power parity (PPP) metodu kullanılarak (yani Satın alma gücü paritesi (SAGP)) yapılan hesaplarda Türkiye'deki enflasyon oranı %43 olduğunu söyledi
Ünlü Ekonomiste göre bu rakam resmi açıklananın iki katı
Satınalma Gücü Paritesi Nedir?
Satınalma gücü paritesi (SAGP) ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak farklı para birimlerinin satın alma güçlerini eşitleyen bir değişim oranını ifade ediyor.
Bir kilogram domatesin ortalama olarak Türkiye’de 2 TL, ABD’de ise 2,5 dolar olduğunu varsayalım. Bu durumda yıllık geliri 10.000 dolar olan bir Amerikalı yılda (10.000 / 2,5 =) 4000 kg domates alabilir. Aynı miktar domatesi alabilmesi için bir Türk’ün yıllık gelirinin 8.000 TL olması yeterlidir. 1 dolar 1,8 TL’ye eşit ise Amerikalının geliri (10.000 x 1,8 =) 18.000 TL’ye, Türk’ün geliri ise (8.000 / 1,8 =) 4.445 dolara eşit olmaktadır. Amerikalı Türkiye’ye gelir de parasını TL’ye çevirirse bu parayla (18.000 / 2 =) 9.000 kg domates alabilir. Buna karşılık Türk, ABD’ye gider de parasını dolara çevirirse bu parayla (4.445 / 2,5 =) 1.778 kg domates alabilir.
Satınalma gücü paritesi bu iki kişinin ikisinin de gelirini kendi ülkesinde harcadığı varsayımını yapar. Bu durumda Amerikalı 10.000 dolarıyla, Türk ise 8.000 TL’siyle aynı miktar (4.000 kg) domates alabilmektedir. Bu durumda satınalma gücü paritesi şöyle formüle edilir:
SAGP (Türkiye / ABD) = 2 / 2,5 = 0,8 TL / Dolar
Buna göre bir kg domates için ABD’de 1 dolar ödemek gerekirken Türkiye’de 0,8 TL ödenmesi gerekmektedir.