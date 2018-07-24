Ünlü e-ticaret sitesi satıldı

Alibaba'nın, ‘Türkiye'deki en büyük e-ticaret yatırımı' olarak duyurduğu ancak fiyat bilgisi verilmeyen Trendyol satın alımı ile ilgili resmi onay geldi.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bu tarz büyük satın alma ve birleşme işlemlerinin, rekabet mevzuatı nedeniyle Rekabet Kurumu'nun onayından geçmesi gerekiyor.





Türkiye'de bu tarz satın alımlarda yetkili kurum olan Rekabet Kurumu da, Alibaba'nın Trendyol'u satın almasına onay verdi.





Alibaba'nın Trendyol'a yatırım yaptığı 28 Haziran'da açıklansa da, yatırım miktarı konusunda bilgi verilmemişti.



