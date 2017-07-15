Ünlü Dergi'den Akşener analizi...

Akşener’in biyografisine yer veren derginin analizinde “Milliyetçi Akşener, 16 Nisan’da yapılan anayasa oylamasında Türkiye’nin parlamenter sistemi değiştirmek için Erdoğan’ın önerdiği değişikliklere karşı şiddetle karşı durdu. Referandumda Erdoğan tartışmalı bir şekilde zafer kazansa da Akşener, kısıtlı olarak yürüttüğü karşı kampanyalarda çok daha yüksek bir profil kazandı. Büyük kalabalıklar, ‘Başbakan Meral!’ sloganları attı” ifadeleri kullanıldı.



