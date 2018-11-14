Ünlü Ceza Hukukçusu Özgenç'ten Atilla Taş kararına itiraz





Özgenç, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnfaz Kanununda, örgüt üyeliğinden mahkumiyet haline özgü olarak koşullu salıverilme için infaz kurumunda çekilmesi gereken süre bakımından bir hükme yer verilmemiştir (m. 107, f. 4). Bu, bilinçli bir tercihtir” dedi.





Özgenç, “Uygulamada karşılaşılan tereddütler karşısında, İnfaz Kanununun söz konusu düzenlemesini kaleme alan bir akademisyen olarak bu açıklamayı kamuyla paylaşmayı kendim için bir görev addetmiş bulunmaktayım” diye de devam etti.





Özgenç’in bu açıklamalarını değerlendiren Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Eski Başkanı Avukat Akın Atalay da “’Kanun metnini ben kaleme aldım’ diyen Prof. İzzet Özgenç’in aşağıdaki paylaşımının (hukukçu olmayanlar için) tercümesi şudur: Ceza miktarının 2/3’ünü yatması gerekirken, 3/4’ü üzerinden hesap yapılıp hapiste tutulan insanlar, kanuna aykırı olarak tutuluyor. Misal, @AtillaTasNet” ifadelerini kullandı.





İşte o paylaşımlar:















