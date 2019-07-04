Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü cerrah tutuklandı /04 Temmuz 2019 16:14

Ünlü cerrah tutuklandı

Çocuk hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller, İsrailli bir böbrek hastasına Suriyeli bir kişiden yasa dışı böbrek nakli yapılmasına aracılık ettiği iddiasıyla tutuklandı.

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Yasa dışı şekilde organ nakli yapmaya hazırlanan Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller ve nakil için organını vermeye hazırlanan Suriye uyruklu Ahmet Zına tutuklandı.

Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller, Suriye uyruklu bir kişiden alacağı böbreği İsrail uyruklu hastaya nakletmek için 35 bin dolar almakla suçlanıyor. 

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden anlaşarak sahte evraklarla akraba gibi görünerek yasa dışı organ nakli yapılmaya çalışıldığını tespit etti. 

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde zanlılar organ nakli yapılması için özel hastaneye 10 bin dolar, organ naklini yapacak olan Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller'e de 35 bin dolar teklif etti.

YASA DIŞI ORGAN NAKLİNE OPERASYON

Polis ekipleri, sahte belgelerle yasa dışı organ naklinin yapılacağı sırada operasyon düzenledi. 

Organ veren Suriye uyruklu Ahmet Zına, organ alıcısı İsrail uyruklu Nimer Hayadrı, tercümanlık yapan Yusuf E. ve organ naklini gerçekleştirmeye hazıralanan Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller gözaltına alındı.

ÜNLÜ CERRAH TUTUKLANDI

Tercüman Yusuf E. ifadesinin alımının ardından serbest bırakıldı. İsrail uyruklu Nimer Hayadrı sınır dışı edildi. 

Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller ve Suriye uyruklu Ahmet Zına ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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