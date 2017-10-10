Ünlü CEO eleştirdi: Bu teşvikler nereye gitti diye soran yok

Teşviklere tamamen taraftar olduğunu söyleyen Alarko CEO’su, ancak teşvik verilirken seçici olunması gerektiğini, sonuçlarının, verimliliğinin de ölçülmesi gerektiğini belirtti.





Devlet teşviklerinde denetim eksikliğine ilişkin “Ölçülmeyen hiçbir teşvik amacına ulaşmış bir teşvik değildir” diyen Yavrucu, Endüstri 4.0 dönüşümünü de sağlayacak bir yol haritası çizdi: “İlk iki çeyrekte makina-ekipman yatırımlarında aşağı gidiş var. Yüzde 8.6 düşüş… Bunu tersine döndürmemiz gerek. Bu noktada teşvik çok önemli bir kaldıraç. Her şeyi teşvik edeyim derseniz dünyanın parasını verip hiçbir şeyi teşvik edemezsiniz. Makine- ekipman, yazılım ve elektronik sektörünü seçip buralarda gerçekten teknoloji getirecek, verimlilik ve kapasite artıracak yatırımları teşvik etmeli, bunların sonuçlarını da ölçümlemek gerekir. Bu, Türkiye’nin sanayide kalkınma ve dönüşümüne büyük destek sağlar.”