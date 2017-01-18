Ünlü caddeler bir bir boşalıyor

Perakende sektörünün kalbi konumundaki Nişantaşı bölgesi ile İstiklal ve Bağdat Caddeleri'nin çehresi kritik bir dönüşüm aşamasına geldi. Pek çok yabacı markanın havlu attığı 2016 yılında 95 marka bu üç önemli alışveriş caddesinden çekilirken, son 3 yılda uluslararası marka sayısı ise 173'ten 140'a geriledi.





Bu çekilmelerle toplam marka sayısında yüzde 3'lük düşüş yaşanırken, toplam perakende alanı 965 mağaza ile 195 bin metrekareye ulaştı. Dünyanın önde gelen gayrimenkul yatırım yönetimi şirketlerinden Cushman & Wakefield'ın yayınladığı “İstanbul Alışveriş Caddeleri” raporuna göre üç alışveriş caddesinde 2016 eylül ayı itibarıyla 67 yeni marka giris¸I, 95 marka çıkışı gerçekleşti.





Kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğun olarak devam ettiği Bağdat Caddesi'nde 332 magˆaza 75 bin metrekare ile faaliyet gösteriyor. Lüks perakande markalarının alışveriş merkezlerine kayması ile birlikte 43 markanın çekildiği Bağdat Caddesi'nde son oniki ayda 42 mağaza kiralandı, sadece 9 marka ise mevcut binalarının yenilenmesi nedeniyle caddede bas¸ka bir yere tas¸ınmayı tercih etti.









İSTİKLAL ORTADOĞULU OLDU





Rapora göre Nişantaşı perakendeci açısından hâlâ cazibesini koruyor. Ancak, bölgede boş mağaza oranı yüzde 5'ten yüzde 12'ye çıktı. Toplam 49 marka ise Nişantaşı'ndan çekildi. Terörün en çok etkilediği bölge olan İstiklal Caddesi'nde ise artan güvenlik endis¸eleri baskı oluşturmaya devam ediyor. 253 magˆazanın yer aldığı İstiklal Caddesi'nde 5 uluslararası ve 12 yeme-içme markası çekildi. Boş mağaza oranı yüzde 10'a çıkan İstiklal'de vitrinler Ortadogˆu ülkelerinin tercihlerini yansıtmaya bas¸ladı. Üç caddenin performansını değerlendiren Cushman& Wakefield Yönetici Ortağı Toğrul Gönden, sektörde ‘güçlünün ayakta kalması' eğilimi ile bu yıl da çekilmelerin ve konsolidasyonların devam edeceğini dile getirdi.