Samanyolu Haber /Ekonomi / Ünlü ayakkabıcı da konkordato istedi /01 Ekim 2018 20:18

Ünlü ayakkabıcı da konkordato istedi

Hotiç, Yeşil Kundura ve Beta'nın ardından Türkiye'nin tek ahşap ayakkabı kalıbı üreticisi Sabo da konkordato başvurusunda bulundu.

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Daha önce üç büyük şirketin konkordato ilan ettiği ayakkabı sektöründen bir konkordato haberi daha geldi. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25 Eylül 2018 tarihli kararına göre Sabo Ayakkabı konkordato başvurusunda bulundu.

Sözcü'den Barış Özkan'ın haberine göre, Sabo'nun başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme Dr. Aydın Çelik, Derya Coşkun ve Aziz Şadi Yanık'ı geçici komiser heyeti olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 13 Aralık 2018 günü yapılacağı belirtildi.
İlk mağazasını İstanbul Beyoğlu'nda açan Sabo, Türkiye'nin tek ahşap ayakkabı kalıbı üreticisi. Sabo, Fransa ve Almanya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor. Clavo markasıyla yurt içinde ve yurt dışında bir çok marka için ayakkabı koleksiyonları hazırlayan Sabo, Nando markasıyla da perakende ayakkabı mağazacılığı alanında faaliyet gösteriyor.

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