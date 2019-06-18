Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü anketçi açıkladı /18 Haziran 2019 20:17

Ünlü anketçi açıkladı

Ağırdır, anket sonuçlarının 23 Haziran seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun oylarında kayda değer bir artış olacağını gösterdiğini söyledi...

SHABER3.COM

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi seçmen tercihlerini değerlendirdi. İptal edilen 31 Mart İstanbul seçimi öncesi iktidarın kullandığı dilin muhalefeti konsolide ettiğini söyleyen Ağırdır, “17 yıl sonra ilk kez moral üstünlük muhalefette” ifadesini kullandı. Ağırdır, anket sonuçlarının 23 Haziran seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun oylarında kayda değer bir artış olacağını gösterdiğini söyledi. 

T24'te Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan Ağırdır, İmamoğlu’nun seçmene samimi ve sahici gelmeye başladığını, AKP’nin ise ‘sahicilik sorunu’ yaşadığını vurguladı. 31 Mart'ta 'beka' söylemi yerine 'hizmet' söylemini öne çıkartan AKP'nin artık inandırıcı olmadığını belirtti. Ağırdır "Çığ varken bağırılmaz, iktidar bloğu çok bağırdı ve çığ patladı" metaforunu kullandı. 

Ağırdır, YSK'nın iptal kararının ardından adalet ve vicdan duygusu zedelenen yüzde 3'lük bir AKP seçmeninin de sandığa gitmeyeceğine dikkati çekti. 
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