Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Alışveriş sitesi kapandı /18 Şubat 2018 14:19

Ünlü Alışveriş sitesi kapandı

MNG Holding’in e-ticaret girişimi setmoda, faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

SHABER3.COM

İşte Jale Özgentürk'ün köşesindeki o bölüm:

SETMODA 'RESET'LEYEMEDİ

SON yıllarda klasik sektörlerde faaliyet gösteren babaların ikinci kuşak çocukları yeni yatırım alanı olarak yeni ekonomiye yöneliyor. İnternet uygulamaları, alışveriş siteleri en cazip alanlar olarak niteleniyor. Bu yatırımlardan birini de 1980’li yıllarda inşaat sektörünün en önemli oyuncularından biri olan müteahhitlikle başlayan turizm ve kargo ile büyüyen MNG Holding yapmıştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal, çocukları Murathan Doruk ve Merve Ceylan’ın yeni bir sektör arayışına e-ticaret şirketi Set Moda’yı kurarak destek vermişti. İddialı ama sessiz sedasız başlayan Günallar, sektöre yeni bir soluk getirmek istediklerini söylüyordu. 100 kişiye yaklaşan ekiple başlayan setmoda.com’da farklı kıyafetler tek tıkla bir araya getirilerek kombinler yaratılıyordu. Setmoda.com’un sloganı ise “Modanı resetle” idi. MNG’nin hedefi sektörün büyükleri arasına girmek ve bu alanda hızla büyümekti. Ancak işler istedikleri gibi gitmedi. Bir süredir şikayetlerin gelmeye başladığı setmoda.com’dan kötü haber geldi. Şirketin SetMod sitesinde yer alan duyuru ile “faaliyetlerimize üzülerek son veriyoruz” yazısı yer alırken “Sevkıyatlarımız ve ürün iade süreçlerimiz devam etmektedir. Sevk edilmemiş siparişlerimiz teslim edilecektir” bilgisi yer aldı.

Peki bu kadar iddialı başlayan, arkasında hem kargo hem sermaye desteği olan bir grup neden başarısız oldu? Sektördeki yorumlar holdingin kendisine uzak bir alanda yatırımı tekstil ve perakendede yapmasına işaret ediyor. Ayrıca son bir yıldır sayıları hızla artan ‘ucuz moda’ kavramı ile büyük talep gören “Instagram butikleri” ile rekabet edemediği de öne sürülüyor.

E-ticaret, dijital dünya geleceğin vazgeçilmez trendi. MNG’nin perakendeye vedası kısa süreli mi olur onu zaman gösterecek.
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