Samanyolu Haber /Dünya / Üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı şikayetlerinde şiddetli bir yükseliş görülüyor /05 Eylül 2017 10:22

Üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı şikayetlerinde şiddetli bir yükseliş görülüyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, 10 yıl öncesine göre üniversitelere ruh sağlığı şikayetiyle başvuran öğrencilerin sayısının 5 kat arttığını ortaya koydu.

Üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı şikayetlerinde şiddetli bir yükseliş görülüyor


Kamu Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre 2015-2016 yıllarında İngiltere'de üniversite birinci sınıfta okuyan 15 bin kişi ruh sağlığıyla ilgili şikayette bulundu.
2006 yılında bu rakam 3 bindi.
Özellikle kadın öğrenciler arasında bu oran artıyor.
2009-2010 yıllarında erkek ve kadın öğrenciler arasında yüzde 0,5 oranında öğrenci ruh sağlığıyla ilgili şikayette bulunurken bu oran 2015'te erkekler arasında yüzde 1,4'e, kadınlar arasında ise yüzde 2,5'e yükseldi.
Rapor aynı zamanda bu şikayetlerin kaydedilenden yüksek olmasının beklenmesi gerektiğini ekledi.
Çoğu üniversitede danışmanlık hizmetlerine talep artarken kimi üniversitelerin buna yanıt vermekte zorlandığı, bazı ünviversitelerde dört öğrenciden birinin ya danışmanlık hizmeti aldığı ya da almayı beklediği kaydedildi.

Eğitim masrafları ve istihdam piyasası
Araştırmayı yapanlar, şimdiki neslin önceki kuşaklara göre artan eğitim masrafları yüzünden daha çok stres altında olduğunu ve istihdam piyasasındaki rekabetin öğrenciler üzerindeki baskıyı artırdığını aktardı.
Üniversitelerde eskisine nazaran daha çok 18 yaşında öğrencinin olması ise genel olarak gençlerde ruh sağlığı hastalıklarının çoğaldığına işaret ediyor.
<< Önceki Haber Üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı şikayetlerinde... Sonraki Haber >>

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Yurt Dışında bulunanlar OHAL komisyonuna nasıl başvurabilir?

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

Emine Eroğlu: Hizmet Hz. İbrahim gibi bir sadakat sınavından geçiyor

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

'Mazlum kalplere fereç ve mahreç ver Allah'ım'

Esarette doğan bebekler

Esarette doğan bebekler

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Türkiye'deki mağduriyetleri Hindistanlı karikatürist dünyaya duyurmaya devam ediyor

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'

Kuzey Kore, ABD'nin uçak gemisini 'vurdu'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:11:15