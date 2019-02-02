Üniversite araştırmasına göre Erdoğan'a destekte büyük düşüş var

Kadir Has Üniversitesi’nin yaptığı bir saha araştırmasına göre, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a verilen genel destek yüzde 49,7’den 16 puan düşerek, yüzde 33,6’ya kadar geriledi. Büyük düşüşün sebebi ise ekonomik kriz olarak kaydedildi.







Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması’nın (TSSEA) 2018 yılına ilişkin sonuçları açıklandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a verilen genel destek yüzde 49,7’den 33,6’ya düştü. Araştırma koordinatörü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın, üniversitenin 2010’dan beri gerçekleştirdiği araştırmanın bu yılki sonuçlarının ana belirleyicisinin Türkiye’deki ekonomik gidişat olduğunu söyledi.





TEMEL SORUN EKONOMİ





12 Aralık 2018-4 Ocak 2019 tarihleri arasında Türkiye genelini temsil edecek şekilde 26 ilde 18 yaş ve üzerindeki bin kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırma, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yurttaşların gözünde bir numaralı gündem maddesinin ekonomi olduğunu ortaya koydu. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre “Türkiye’nin şu anki en önemli sorunu nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 26,9’u “işsizlik”, 17,8’i “hayat pahalılığı”, yüzde 6,4’ü ise “TL’nin değer kaybetmesi” yanıtını verdi. Sonuç olarak, ekonomiyle ilgili konuları Türkiye’nin en önemli sorunu olarak görenlerin yüzdesi toplamda 51,1’i buldu. Bu oran 2017’de yüzde 30,2’ydi.





ERDOĞAN’A DESTEKTE BÜYÜK DÜŞÜŞ





Araştırmanın sonuçlarına göre, son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilendiğini belirtenlerin oranı 8,3 puan artarak yüzde 57,1’e çıkarken, Tayyip Erdoğan’a verilen genel destek yüzde 49,7’den 33,6’ya düştü. Oyunu AKP’ye verdiğini söyleyen katılımcıların Erdoğan’a desteği ise yüzde 85,4’ten yüzde 73,1’e geriledi.