UNICEF: Kızamık vakaları yılın ilk üç ayında yaklaşlık yüzde 300 arttı





UNICEF’in verilerine göre 2019’un ilk üç ayında 110 binden fazla kızamık vakası görüldü. Bu sayı geçen yılın ilk üç ayına kıyasla yaklaşık yüzde 300 oranında bir artış gerçekleştiğini gösteriyor.









Kızamık vakalarındaki artışın çocuklar için büyüyen bir tehlikeye dönüştüğünü belirten UNICEF, 2017 yılında çoğu çocuk yaklaşık 110 bin kişinin kızamık hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. 2016’da bu sayı yüzde 22 daha azdı.





2010-2017 yıllarında her yıl 20 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılmadığını belirten UNICEF, bunun sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de gözlenen bir olgu olduğunu kaydetti.





Sırasıyla yüksek gelirli ilk 10 ülkede kızamık aşısı yapılmayan çocukların sayısı şöyle:





1. ABD: 2,593,000

2. Fransa: 608,000

3. İngiltere: 527,000

4. Arjantin: 438,000

5. İtalya: 435,000

6. Japonya: 374,000

7. Kanada: 287,000

8. Almanya: 168,000

9. Avustralya: 138,000

10. Şili: 136,000





Ebola, verem ya da gripten daha bulaşıcı olan kızamık hastalığının özel bir tedavisi olmadığından çocukların hayatını kurtarmak için tek yöntem aşılanma.