Ünal Tanık: Sadece gazetecilik yaptım

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın dünkü oturumunda tutuklu gazeteci Emre Soncan’ın dosyasının ayrılmasıyla yargılanan kişi sayısı 28’e düşmüştü.



P24’ün aktardığına göre mahkemede bugün yapılan savunmalar şu şekilde:

YAKUP ÇETİN: ZAMAN’DA ÇALIŞMAMIN SUÇ OLARAK BİR KARŞILIĞI VAR MI?

Yakup Çetin: Zaman’da çalışmam bir ön yargıdır. Ama hukuken bir karşılığı var mıdır? Hayır. Başkası için örgüt üyeliği oluşturmayan bir ölçünün benim için de oluşturmaması gerektiği kanaatindeyim. 20 aydır benimle ilgisi olmayan olayların bedelini ödemekten tükendim. Sosyal medyayı örgüt stratejisi yönünde değil, aksi yönde kullanmışım.

Cezaevine girmeden konuşmadığım insanlar var. Bünyamin Köseli ile 1 kez, Cihan Acar ile telefonda 2 kez konuşmuşum. Bu nasıl bir örgütsel faaliyet olabilir? İddianamede Zaman’a kayyım atandığı gün attığım 6 tweet var. O zaman işsiz kalacağımı düşünmüştüm.

Şimdi bakınca önemsiz geliyor. Zaman’da muhabir olarak 5 yıl çalıştım. Ben devletin gözetimi ve denetimi altında bir kurumda çalıştığımı sanıyordum.





İzleyiciler salona alındı. Duruşmaya tutuklu yargılanan sanıklardan Yakup Çetin’in savunmasıyla devam ediliyor.





Duruşmaya 14:15’e kadar ara verildi. Öğle arasının ardından son savunmalara devam edilecek.





AKSİYON’DA AHMET DAVUTOĞLU VE FEHMİ KORU DA YAZDI





Ufuk Şanlı’nın avukatı Barış Topuk söz aldı: Uzman mütalaasını hazırlayan bilirkişilerin dinlenilmesi talebimiz var. Her türlü şüpheden uzak olmadan Ufuk Şanlı’nın mahkum edilmesi mümkün değildir. Mahkemeye getirilen ByLock kayıtları yasa ve yönetmeliğe aykırıdır.





Tek başına HTS kayıtları üzerinden ByLock tespit edilememektedir. O dönemde Aksiyon’da yazanlar arasında Ahmet Davutoğlu, Fehmi Koru, Ayşe Böhürler gibi pek çok tanınan isim yer alıyor. Müvekkilim 17 yıl sonra örgüt faaliyetinden yargılanacağını bilseydi 1999’da Aksiyon dergisinde çalışmazdı.





Ünal Tanık’ın avukatı Yusuf Taş: Hukukun ölçülebilirlik ve bilinebilirlik ilkelerinin tekrar yürürlüğe girmesi için Ünal Tanık’ın tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ediyoruz. Ünal Tanık AKP-cemaat kavgasında zor olanı seçip mesleğini yapmaya karar vermiştir.





ÜNAL TANIK: GAZETECİLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADIM





Ünal Tanık: Geçmişte bu yapıya yardım ettikten sonra “Allah’ım ben ne yaptım” diyenlerin hukuktan yararlandığı gibi ben de yararlanmak istiyorum. Ben gazetecilikten başka bir şey yapmadım.





Fuat Avni hakkında haber yapmak suçtuysa neden mahkeme yasak koymadı? Bugün suç olmayan yarın suç sayılırsa, devlet vatandaşlarına tuzak kuruyor gibi algılanmaz mı?





Hukuk devletinin öngörülebilir olması gerekir. Bir dönem bazı haberlere yasaklama kararları gelirdi. Biz de uygulardık. Bugün hepsi başka mecralarda bulunan bu isimlerle aramda örgütsel bağ kurulmuyor, kavgalı ayrılan Ahmet Memiş ile kuruluyor.





ÜNAL TANIK: FUAT AVNİ’Yİ ÇOK TIKLAMA GETİRİYOR DİYE HABERLEŞTİRDİK





Rotahaber’de ilk kez yazanlar arasında Halime Kökçe, Meryem Gayberi, Yaşar Taşkın Koç, gibi isimler vardı. Haber 7’de Ersoy Dede, Hüseyin Yayman, Cem Küçük gibi isimlerin yazı yazmalarını ilk ben teşvik ettim. Fuat Avni tarafından DM ile yapılan yazma teklifini, sitenin popülerliğini artıracağı düşüncesiyle kabul ettim.





6-7 yazı sonra yolları ayırdık. Rotahaber’de Fuat Avni’yi haberleştirmemizin iki nedeni vardı: Haberlerde çok tartışılıyordu ve siteye çok tıklama getiriyordu.





ÜNAL TANIK: TAHA ÜN’ÜN NİKAHINI CUMHURBAŞKANI KIYDI





Taha Ün’ün nikahı Cumhurbaşkanı tarafından kıyılmıştı. Eşi de Emine Erdoğan ile çalışıyordu. Bilirkişi sosyal medyada Taha Ün ile bir yazışmamı delil olarak almış.





Bilgi yanlışlığını kontrol ettiğim bir yazışma. Bu sanki bir ast-üst ilişkisi olarak ele alınmış. Şüpheli olarak gösterilen fotoğraflarda AKP sözcüsü Yasin Aktay var. Davet edildiğim bir toplantıda neden davet eden suçlu değil?





Ufuk Şanlı’nın avukatı bir başka duruşmada olduğu için tutuklu yargılanan Ünal Tanık’ın ifadesine geçildi.





UFUK ŞANLI: EMNİYET RAPORDA 8 BTK RAPORUNDA 1258 BAĞLANTI VAR!





Ufuk Şanlı: Bağımsız bilirkişiye yaptırdığım rapora göre sadece 90 bağlantı uyumlu. 73 tanesi 1-3 saniye arası, 17 kayıt ise aynı saniyede girişlerdir. Son emniyet raporunda ise bağlanmadığım bir programla iletişim kurarak bilişim tarihinde bir ilke imza attığım ifade edilmiş. Emniyetin raporunda 8 bağlantı var deniyor.





BTK’nın raporunda ise 1258 kez bağlandığım iddia edilmiş. Geriye kalan 1250 bağlantı nedir? ByLock tespit raporunda bahsi geçen programı indirdiğim ancak hiçbir iletişim kurmadığım belirtilmiştir.





UFUK ŞANLI: ALİ BABACAN’IN ELİNDEN YILIN EKONOMİ GAZETECİSİ ÖDÜLÜ ALDIM





O dönem ekonomi bakanı olan Ali Babacan’ın elinden yılın ekonomi gazetecisi ödülünü aldım.





Aksiyon’da 8 yıl çalıştım. Ahmet Davutoğlu ve Nihal Bengisu Karaca da yazıyordu. Ankara ofisi AKP milletvekillerinin uğrak yeriydi. İddianame 22 sene önce mezun olduğum okulda eğitim görmemi delil olarak sunmuştur.