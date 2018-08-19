Ümit Karan'ı kardeşi dolandırdı iddiası

Milliyet gazetesinde Mesut Yılmaz'ın imzasıyla yayımlanan haberde, Etiler’de bir oto galeri açan Karan’ın kardeşi Aykut Karan tarafından dolandırıldığı iddia edildi.



Haberde, Aykut Karan'ın bir gün içinde her şeyi satarak Miami'ye kaçtığı öne sürüldü. Yatırımın tamamını bu iş üzerine yapan Ümit Karan'ın kardeşini sosyal medya hesaplarından sildiği ifade edildi.

Karan haber üzerine açıklama yaptı:





"Böyle bir durum söz konusu değildir. Asılsız ve koskoca yalan bir haberdir. Bu haberleri çıkartan arkadaşların da vicdanlarını sorgulamalarını ister ve kendileri hakkında hukuki süreç başlatılacağını söylemek isterim. Ülkemizde tartışılması ve takip edilmesi gereken daha önemli konular varken, böyle asılsız ve yalan haberlere vakit harcanmamalı. Herkese şimdiden iyi bayramlar."