Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası Yargıçlar Birliği açıklamasında ilginç Bylock detayı /23 Aralık 2018 11:30

Uluslararası Yargıçlar Birliği açıklamasında ilginç Bylock detayı

Uluslararası dört büyük yargı kurumunun başkanlarının ortak imzasını taşıyan bir mektup yayınlamıştı Mektupta, Bylock’un Whatsapp ve benzeri iletişim uygulamalarından biri denildi

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Uluslararası Yargıçlar Birliği (IAJ), Türkiye’de tutuklanan yargı mensupları, insan hakları ihlalleri ve yargı bağımsızlığının yokedilmesiyle ilgili bir mektup yayınladı.

YARSAV Başkanı Murat Aslan’ın tutuklu olarak yargılanmasına geniş yer ayrılan mektupta,  Aslan’ın Bylock kullanmayla suçlandığı belirtilen mektupta, Bylock’un Whatsapp ya da diğer iletişim programlarına benzer bir uygulama olduğu vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

“Dosyada Murat Arslan’ın ByLock isimli programı kullanması örgüt üyeliğine delil olarak gösterilmiştir. Ancak bu programa (“whatsapp” ya da diğer iletişim programlarına benzer bir uygulama olarak) ilişkin kanıtsal değeri hakkında şu ana kadar bir değerlendirme yapılmadığı gibi, içeriğine yönelikte tam bir araştırma yapılmamıştır.”


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