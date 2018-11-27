Samanyolu Haber /Ekonomi / Uluslararası 16 bankaya milyar dolarlık tazminat davası /27 Kasım 2018 23:08

Uluslararası 16 bankaya milyar dolarlık tazminat davası

Küresel fon yöneticilerinin, Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'ın da aralarında bulunduğu uluslararası 16 bankadan döviz işlemlerinde yaptıkları manipülasyon gerekçesiyle milyar dolarlık tazminat istediği iddia edildi.

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Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ta yer alan habere göre, 16 uluslararası bankaya karşı New York kentindeki Manhattan Bölge Mahkemesinde 7 Kasım'da açılan davada talep edilen tazminatın toplamı milyar doları aşıyor.
BlackRock ve Allianz gibi büyük fon yöneticilerinin açtığı davada, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Japan's MUFG Bank, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, Standard Chartered ve UBS davalı konumunda bulunuyor.

Davacı yatırımcılar, adı geçen bankaları 2003 ve 2013 arasında yapılan döviz işlemlerine ilişkin alım-satım emirlerini ve pozisyonlarını kendi aralarında gizlice paylaşarak kurları manipüle ettikleri ve ABD'nin antitröst yasalarını ihlal etmekle suçluyor.

Söz konusu bankalar, aynı sebeple geçmiş yıllarda açılan soruşturmalar ve davalar sonucu yaptıkları uzlaşma anlaşmalarıyla milyarlarca dolar ceza ve uzlaşma bedeli ödemek zorunda kalmıştı.

Ayrıca, bankaların döviz alım-satım işlemlerini yürüten bazı yetkililer hapis cezasına çarptırılmış ya da meslekten men edilmişti.
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