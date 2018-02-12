Samanyolu Haber /Gündem / Ulusalcılar linç etti, Murat Belge cevap verdi /12 Şubat 2018 16:02

Ulusalcılar linç etti, Murat Belge cevap verdi

Akademisyen yazar Murat Belge'nin Risk Altındaki Akademisyenler Konseyi’ne başvurarak Türkiye'ye terk etme planı olduğuna yönelik ulusalcı basında linç kampanyası başlatıldı

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Ulusalcı/faşist yayın organı Oda tv'de geçtiğimiz günlerde çıkan haberde Murat Belge'nin Risk Altındaki Akademisyenler Konseyi’ne başvurduğu, “ülkeyi terk edeceği” yönündeki haber özellikle Belge'nin liberal kişiliğine saldırıya dönüştü. 'Türkiye'den kaçıyor' şeklinde kampanya başlatılan Murat Belge K24 sitesinden Murat Şevki Çoban'a açıklamalarda bulundu.

Murat Belge iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Benim İngiltere’deki akademik çevrelerle ilişkim her zaman olmuştur. Daha önce de gittim, çalıştım, geldim. Şimdi olursa, gene gider, çalışır, gelirim. Mesele budur. Mesele sadece akademik.”
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