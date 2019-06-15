Ulusalcı isim dayanamadı: S400'ler caydırıcılık sağlarmış, bunlarla ABD'ye bir saat dayanabiliriz

Odatv yazarı emekli tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'ye yönelik saldırılara karşı caydırıcı bir silah olduğunu ileri sürülen S-400 füze sisteminin ABD’den gelebilecek füze saldırısına ancak 1 saat dayanabileceğini yazdı.





Ertürk, ‘Türkiye, Rusya’dan iki adet S-400 sistemi alacak… toplam 192 adet S-400 füzemiz olacak. S-400’ler, her Tomahawk’a iki füzeyle angaje oluyor. Demem o ki; 100 adetlik Tomahawk saldırısına 192 S-400 füzesi ile ancak 1 saat dayanabilirsiniz. Gerisi yok’ iddiasında bulundu.





S-400’lerin stratejik bir silah olmadığını taktik ve operatif bir silah olduğunu belirten emekli tuğamiral Ertürk, ‘Düşünebiliyor musunuz; ABD Türkiye’ye saldırmaya karar veriyor ama Türkiye S-400 alınca cayıyor! Fazla iyi niyetli ve duygusal’ ifadelerini kullandı.





Ertürk yazısında şu görüşlere yer verdi:





‘Balistik füzelere karşı hava savunma silahı ihtiyacımız belirlenirken orada devlet ve kurmay aklı olsaydı, bugün S-400 ve F-35 konusunda yaşadığımız sorunları yaşamayacaktık. Kurmay, yani eski dilde Erkân-ı Harp; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin barışta ve savaşta nasıl davranacağı ve nasıl karar vereceği konusunda teknik bilgileri, deneyimi, ulusal hassasiyetleri ve bilimsel bakış açısını içine alarak görev yapan subaylardır. Belli ki S-400 kararı verilirken bu kurmay aklı yoktu ve tek kişi ile karar verildi! Olsaydı; bugün yaşadığımız sorunu o gün mahzurlar olarak ortaya koyardı. Bir de buna devletin aklını hiçe sayan ve hatta monşer gören düşmanlığı da ilave edince, mevcut durum ortaya çıktı! Halbuki gerçekten kurmay ve devlet aklı olsaydı, 2012’de verdiğimiz karar; balistik füzelere karşı savunmamız için milli bir sistemin geliştirilmesi olurdu. Aradan geçen 7 yıl içinde de yani bugün silahımızı geliştirmiş, üretmiş, envanterimize almış olurduk ve bu sorunları yaşamazdık.





S-400 STRATEJİK SİLAH DEĞİLDİR





S-400 konusunda uzman olsun, olmasın herkes bir şeyler yazıyor ve söylüyor. Hiç yakından hava savunma füzesi gördünüz mü? Atışına katıldınız mı? Hava arama radarı, atış kontrol radarı nedir, farkları nelerdir bilir misiniz? Güdüm sistemleri ve kısıtları hakkında bilginiz var mı? IFF nedir bilir misiniz? Hiç Taktik Hava Resmi (Tactical Air Picture) gördünüz mü, üzerinde çalıştınız mı? Örneğin; S-400 fırlatıcısından (launcher) bir füze attıktan sonra, ikincisini yüklemek için 1 saate ihtiyaç olduğunu biliyor musunuz? Bu soruları daha da arttırmak mümkün! Tüm görüşlere ve değerlendirmelere saygı duyuyorum. Ama bir tanesi dikkatimi çekti; “S-400 stratejik caydırıcılık sağlar”mış!





Hava savunma füzesi taktik ve operatif bir silahtır, stratejik bir silah değildir. Ayrıca hangi tehdide karşı caydırıcı olacaktır? Bu, Yunanistan veya başka bir komşumuz olamayacağına göre belli ki ABD kastediliyor! Düşünebiliyor musunuz; ABD Türkiye’ye saldırmaya karar veriyor ama Türkiye S-400 alınca cayıyor! Bu doğru ve akli bir değerlendirme değil. Sadece fazla iyi niyetli ve duygusal!





KIZIL ORDU TEK KURŞUN ATMADAN TESLİM OLDU!





Türkiye, Rusya’dan iki adet S-400 sistemi alacak olup; her sistemde 72, 48 de yedek olmak üzere toplam 192 adet S-400 füzemiz olacak. ABD; Irak’a Birinci Körfez Savaşı’nda (1991) yaklaşık 300 adet, İkinci Körfez Savaşı’nda (2003) ise yaklaşık 900 adet Tomahawk füzesi attı. ABD, Nisan 2017’de Suriye’nin El Şayrat Hava Üssü’ne, denizden karaya atılan 59 adet Tomahawk füzesiyle saldırdı.





S-400’ler, aksine seçim yapılmaz ise her Tomahawk’a iki füzeyle angaje oluyor. Demem o ki; 100 adetlik Tomahawk saldırısına 192 S-400 füzesi ile ancak 1 saat dayanabilirsiniz. Gerisi yok! Kendiniz üretmezseniz, karşılaşacağınız durum budur!





Yine demem o ki; Türkiye’nin ABD’ye karşı caydırıcılık alanları çoktur ama bu S-400’ler ile olmaz. S-400 taktik bir silahtır, stratejik caydırıcılık sağlamaz. Stratejik caydırıcılık; nükleer silahlarla, kitle imha silahlarıyla sağlanır. O bile her hal ve şartta değil! Örneğin Kızıl Ordu, envanterindeki binlerce nükleer silaha rağmen, tek kurşun atmadan teslim oldu. Sovyetler Birliği, kendisine karşı yürütülen Dördüncü Nesil Savaşta (Fourth Generation Warfare) yenildi ve parçalandı.