Ülkücülerden 23 Haziran için İmamoğlu’na destek

Ekrem İmamoğlu, geçmişte siyasette aktif rol alan ancak şimdi hiçbir siyasi partiyle bağı bulunmayan demokrat ülkücülerle buluştu.





“EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEK VERECEĞİMİZİ ALENEN İLAN EDİYORUZ”





Basına kapalı gerçekleştirilen toplantınınn ardından Yusufiyeli Ülkücüler Vakfı adına açıklama yapan Recep Küçükizsiz, “Biz, ülkücüler iktidarın başta dini istismarı olmak üzere israf, adam kayırma, yolsuzluk, dar kadroculuk ve toplumu kamplara bölen uygulamalarına şahit oldukça ata buyruğundan ne kadar uzaklaştığımızı üzülerek fark ediyoruz. Emanete sahip çıkmanın gereği, mağdur ve mazlum durumundaki Ekrem İmamoğlu’nu bizzat amcasının ülkücü arkadaşları ve onunla aynı değerleri paylaşan ülküdaşları olarak hiçbir parti mensubiyeti taşımaksızın, seçimlerde oylarımızı vererek destekleyeceğimizi kamuoyuna alenen ilan ediyoruz.” dedi.





“TOPLUMUN HER KESİMİNİ TEMSİL EDECEK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI YOL HARİTAMIZDIR”





Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre; Küçükizsiz'in ardından konuşan İmamoğlu, “Burada bugün sohbet ettiğimiz ülkücü camianın değerli üyeleriyle hem karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk hem de İstanbul’un eksiklerini, sıkıntılarını konuştuk. Aynı zamanda, yaşadığımız bu ikinci seçimin sadece yerel bir seçim değil, bir demokrasi mücadelesi olduğunun altını çizdik. Bu yönleriyle fikir birliğine vardığımız birkaç hususu belirmek istiyorum. Öncelikle, milli ve manevi değerlerimizin elbette sohbeti yapılabilir, elbette karşılıklı fikir alışverişinde bulunabiliriz ama bizim için asla bir siyasi malzeme olmayacaktır. Bu anlamda biz milletimize ve bizi bir arada tutan değerlerimize güveniyoruz. Bunların, siyasi artı noktasında da hiçbir parti tarafından kullanılmamasını, konuşulmamasını, duyguların yarıştırılmaması gerektiğini belirttim. Bu konuda da aslında aynı fikre sahibiz katılımcılarla. Bu bir yerel seçimdir ve İBB’nin bugün yaşadığı sorunlardan, partizanlıktan, israftan, sadece İstanbul’u ve İstanbulluyu değil, bir avuç insanı düşündüğü kavramlardan kurtulması içindir. O bakımdan biz, kapsayıcı, herkese bu şehrin insanı gözüyle bakan, etnik köken ve inanç ayrımı yapmaksızın herkesi kucaklayan bir demokrat yönetim anlayışıyla göreve layık olduğumuzu düşündük ve ifade ettik. Kendileri de bize, destek olma konusundaki fikirlerini beyan ettiler. Demokrasi mücadelesi kısmında da seçme hakkını kullananların haklarının gasp edildiği hukuka aykırı dönemin sona erdirilmesi noktasında yaşadıklarımızı ifade ettik. Desteklerini ifade ettiler. Çok teşekkür ediyoruz ülkücü camiaya, burada olan temsilcilerine. Toplumun her kesimini temsil edecek bir belediyecilik anlayışı bizim yol haritamızdır.” ifadelerini kullandı.





Toplantıda bulunan Milli Boksör Alptuğ Öner de, İmamoğlu’na eldiven hediye etti. İmamoğlu, “Birkaç saniyeliğine boksör olacağım. Gerçek başarıların, sporcuların yanındayız. Bilgim var başarılarınızdan. Dünyanızdan, bakışınızdan da bilgim var. Tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. Eldivenleri giyen İmamoğlu ve Öner objektiflere poz verdi.