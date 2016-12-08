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Ülkücü Yeniçağ'a saldırı
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Ülkücü Yeniçağ'a saldırı
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08 Aralık 2016 22:48
Ülkücü Yeniçağ'a saldırı
Yeniçağ gazetesinin İstanbul Yenibosna'da bulunan merkez binasına kalabalık bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi.
SHABER3.COM
Yeniçağ gazetesi olay hakkında yaptığı haberde saldırganların silahları olduğunu, kar maskesi taktıklarını ve kaldırım taşlarıyla gazeteye saldırdıklarını yazdı.
Olayda maddi hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı
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