Samanyolu Haber /Dünya / Ülkeyi sarsan ölüm /30 Ağustos 2018 10:28

Ülkeyi sarsan ölüm

Dev şirketin üst düzey müdürü Rusya'da şüpheli şekilde pencereden düştü

SHABER3.COM

Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden NLMK'nin AR-GE Bölümü'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bruno Charles De Cooman'ın cansız bedeni yaşadığı apartmanın altında bulundu. İlk belirlemelere göre Cooman'ın pencereden düştüğü açıklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya ’nın başkenti Moskova’da Kremlin yakınlarında korkunç bir olay yaşandı… Belçikalı üst düzey yönetici Bruna Charles De Cooman, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden Novolipetsk Steel’in (NLMK) Araştırma-Geliştirme Bölümü’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev alan De Cooman’ın cansız bedeni yaşadığı apartmanın altında bulundu.

Bir binanın 9’uncu katında yaşayan 59 yaşındaki De Cooman’ın pencereden düştüğü açıklanırken olayın şüpheli olduğu ve bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Belçikalı iş insanının iş arkadaşları ve yakın dostları, geçen sene bu göreve başlayan De Cooman’ın herhangi bir intihar belirtisi göstermediğini söyledi.

De Cooman’ın çalıştığı şirket Rusya’nın en büyük dört çelik üreticisinden biri olarak biliniyor. Şirket, oligark Vladimir Lisin’e ait.
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