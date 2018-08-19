Ülkeye kara para getirmek artık yasal oldu

Yeni düzenlemeye göre yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibiyle yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olması halinde de vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek ilgili kanun hükümlerinden yararlanabilecek.







Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberi şöyle:







Gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurt dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirilerek aynı hükümlerden yararlanması mümkün olacak.





Düzenlemeyi değerlendiren Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Oya Özarslan, Türkiye’nin kaynak sıkıntısına bir çözüm olarak nasıl kazanıldığı ve nereden geldiği belli olmayan paraya bel bağlanmasını eleştirdi. “Çocuğunuza bile belli miktarın üzerinde para gönderirken veraset intikal vergisi ödersiniz” diyen Özarslan, ‘ Varlık barışı’ adı altında ülkedeki yasaların bypass edildiğini vurguladı.





Daha önceki düzenlemelerden farklı olarak son adımla birlikte üçüncü kişiler üzerinden para transferine de imkân tanındığını belirten Şeffaflık Derneği Başkanı, vergi cennetlerinde tutulan paraların hiç vergi vermeden ülkeye transfer edilebileceğini söyledi. Vergi cennetlerinde şirketlerin ortaklık yapısının gizli tutulduğunu ve genelde paravan kişi ve şirketlerin kullanıldığını hatırlatan Özarslan, herhangi bir suç işleyerek elde edilen ve vergi cennetlerine transfer edilerek vergiden kaçırılan paranın, bu düzenlemelerle yine vergi ödenmeden aklanabileceğine işaret etti.





Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, ülkenin ihtiyacı var diye kaynağı terör, uyuşturucu ya da herhangi bir suç olabilecek paraya kapıların açılmasının yanlış olduğunu vurguladı.





Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bumin Doğrusöz, şirketlerin gelirlerinin bir kısmını ortaklar üzerinde tutabildiğini, bu açıdan son düzenlemenin bu tür durumlar için para transferini kolaylaştırabileceğini belirtti ancak uyardı: “Çok sıkı bir denetim olmaması durumunda kara paranın ülkeye girişine de yol açabilir.”





Cumhuriyet