Samanyolu Haber /Gündem / Ülker'e hizmet veren taşeron firma da satılıyor... /27 Şubat 2018 15:36

Ülker'e hizmet veren taşeron firma da satılıyor...

Yıldız Holding çalışanları tarafından Bireysel Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri adlı şirketi doğrudan pazarlama sektöründe çalışan EKOM Araştırma alıyor.

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Yıldız Holding’in çalışanları tarafından kurulan ve Yıldız Holding’e yakınlığı ile bilinen isimlerin yönettiği Bireysel Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri adlı şirketi doğrudan pazarlama sektöründe çalışan EKOM Araştırma alıyor. Satış sürecinin ilk adımı olan resmi kurumlara başvuru süreci başladı. 1992 yılında kurulan ve satış noktası sahada pazarlama alanında faaliyet gösteren EKOM’un İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Samsun ve Adana’da toplam 10 bölge ofisinde 200’e yakın ofis çalışanıyla bulunuyor. EKOM, Danone, Coca-Cola, Bosch, Ferrero, Gratis, Heinz, Nestle gibi uluslararası şirketlerle çalışıyor. EKOM’un satın aldığı yıldız Holding firması Bireysel Tanıtım’ın da 60 şehirde 3 bin 300 satış noktasında bin 300’ün üzerinde çalışanı var. Şirket büyük kısmı Yıldız Holding firması markalarla çalışıyor.

Yıldız Holding ise Bireysel Tanıtım ile bir bağının olmadığını açıkladı. Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre, yapılan açıklamada, “Bireysel Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri A.Ş bir Yıldız Holding şirketi değildir. Bireysel Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri A.Ş şirketinde Murat Ülker’in bir payı ve herhangi bir görevi bulunmamaktadır. Ancak Bireysel Tanıtım uzun zamandır bize başarıyla tanzim, teşhir hizmeti veren bir taşeronumuzdur” denildi.
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