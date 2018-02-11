Ülker'den çalışanlarına mektup: Bir takım söylemler tarafıma ulaştı

Son günlerde artan dedikodular nedeniyle çalışanlarına mektup yollayan Yıldız Holding Yönetim Kururlu başkanı Ülker, ‘İşler yolunda’ mesajı verdi.







Bankalarla her yıl gerçekleştirdikleri olağan bilgilendirme toplantısını bu yıl 6 Şubat’ta yaptıklarını dile getiren Ülker mektubunda, “Söz konusu toplantı öncesi ve sonrası bir takım mesaj gruplarında şirketimiz ile ilgili mesnetsiz söylemlerin yer aldığı yazışmalar tarafıma ulaştı. Bu ifadelere itibar etmeyeceğinize dair güvenim tam olmakla birlikte yine de şeffaf iletişim kurallarımız çerçevesinde sizleri bilgilendirmek istedim” dedi.





Ülker’in mektubunda verdiği şu ifadeler yer alıyor:





''Bankalarla yaptığımız olağan toplantıda, Yıldız Holding’in kesinleşmemiş 2017 finansal sonuçları ile 2018 projeksiyonları hakkında bilgilendirmede bulunduk. Bu toplantıda bankalar, işlerimizin vadesine uygun düşmeyen kredi vadelerindeki çelişkiyi ortadan kaldırmak ve grubun önümüzdeki dönemde de hızlı büyümesinin devamını sağlamak gayesiyle ayrı olan kredileri bir çatı altında toplayarak yeni bir sendikasyon kredisi vermeyi teklif ettiler. Dün itibarı ile toplantıda vardığımız mutabakatın ilk adımı olarak, 1 milyar dolar tutarındaki, arzu ettiğimiz krediyi, uzun vadeli ve istediğimiz şartlarda almış bulunuyoruz.





Türkiye’nin en büyük bankalarının, ülkemizin en büyük global şirketlerinden birine uzun vadeli sendikasyon kredisi verilmesi konusunda bir araya gelmeleri ve bu anlayışın yerleşmesi, bize Türk finans sektörünün gücünü göstermekle kalmıyor. Ayrıca, Türk bankacılığının ülke ekonomisindeki sorumluluk bilincinin, Türk iş insanlarının teşebbüs ruhuyla buluşmasına da işaret ediyor. Türk ekonomisinin istikrarına, globalleşen holdingimize ve en iyi örneklerinden olduğumuz Türk girişimciliğine güveni de gösteriyor. Halka açık şirketlerimizin mevcut borsa performanslarının genel endeksin üstünde seyretmesi de, dayanaksız söylemlerle algı operasyonu yürütenlerin gayretlerini boşa çıkarıyor. Demem o ki; işimizi her gün daha iyi yapmaya, birlikte üretmeye, beraber başarmaya devam ediyoruz.''





Bloomberg haber ajansı Yıldız Holding’in 10 banka ile masaya oturup kısa vadeli kredileri uzun vadeye döndürecek bir kredi yapılandırması istediğini öne sürmüş, şirketten söz konusu ajansa ve kamuoyuna yapılan açıklamalarda ise “Mali yapımız kuvvetli, bankalar bize uzun vadeli sendikasyon kredisi teklif etti” denilmişti.