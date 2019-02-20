Samanyolu Haber /Ekonomi / Ülker'den bir satış daha /20 Şubat 2019 15:45

Ülker'den bir satış daha

Yıldız Holding'in sahip olduğu çikolata üretici Godiva, Asya-Pasifik faaliyetlerinin bir kısmını özel sermaye fonu MBK Partners'a satmak üzere anlaşma sağladı.

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Godiva CEO'su Annie Young-Scrivner, Reuters'a yaptığı açıklamada anlaşmanın şirketin Japonya, Güney Kore ve Avustralya faaliyetleri ile Belçika'da bu bölgeler için üretim yapan tesisi içerdiğini söyledi.

CEO anlaşmanın mali değerini açıklamadı. Ancak kaynaklar daha önce anlaşmanın 1-1.5 milyar dolar değerinde olabileceğini belirtmişlerdi.

Dünya genelinde sahip olduğu cafe sayısını gelecek altı yılda 20'den 6,000'e çıkarmayı amaçlayan şirket, satış gelirini bu büyümeyi finanse etmek çin kullanacak.

Young-Scrivner, Reuters ile söyleşisinde "Yatırımlarımıza kaynak sağlamak amacıyla birçok olası yöntemi değerlendirdik ve bir alıcı aramaya karar verdik" dedi.

Young-Scrivner şirketin satış gelirlerini gelecek altı yılda beş kat artırmayı hedeflediğini belirterek şunu ifade etti:

"Şöyle bir düşünce egzersizi yaptık: Çikolata işindeyiz, çikolatada hangi kategorilerde büyüyebiliriz, ayrıca çikolatayla ile ne iyi gider? Kahve, çay çikolatayı doğal olarak tamamlayan şeyler. Belçika mirasımıza da baktık. Fırın ürünlerine girdiğimizi de göreceksiniz
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