Samanyolu Haber /Gündem / Ülker önemli bir markasını daha satıyor /24 Ağustos 2017 10:14

Ülker önemli bir markasını daha satıyor

Kaynaklar, Golf Dondurma'nın satışı için yetkilendirme yapıldığını belirtti.

SHABER3.COM

Yıldız Holding iştiraklerinden Golf Dondurma'nın satışı için yetkilendirme yapıldığı belirtildi.

Konuya yakın iki kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Türkiye’nin ikinci büyük dondurma markası Golf’ün tamamının ya da çoğunluk hissesinin satılması için bir yatırım bankası ile anlaşma sağlandı.

Business HT'nin haberine göre bir kaynak, şirketin sahiplerinin Ünlü & Co. ile anlaştığını bildirdi.

Kaynaklar, Ortadoğu ve Avrupa’dan stratejik yatırımcılar ile Japonya’dan bir yatırımcının Golf ile ilgilendiğini kaydederken satışın yıl sonuna kadar tamamlanabileceği belirttiler.

Turkven ve Ünlü & Co’nun özel sermaye kolu, markanın sahibi Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 50’den fazlasını elinde bulundururken, Türkiye Ticaret Sicili verilerine göre şirketin geri kalanı Yıldız Holding’e ait.

Turkven, Ünlü & Co. ve Yıldız Holding konu hakkında Bloomberg’e açıklama yapmadı.
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