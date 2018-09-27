Samanyolu Haber /Ekonomi / Ülker Japonya'daki altın yumurtlayan tavuğu satıyor /27 Eylül 2018 10:27

Ülker Japonya'daki altın yumurtlayan tavuğu satıyor

YILDIZ Holding’in iştiraki olan Godiva’nın Japonya’daki biriminin potansiyel satışı için imkanları araştırdığı belirtildi.

SHABER3.COM

Hürriyet Gazetesinin haberinde ismini vermek istemeyen konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre Godiva’nın Japonya biriminin satış sürecinin önümüzdeki haftalarda başlaması, değerlemenin 1.5 milyar dolara kadar varması bekleniyor. 

Yıldız Holding yaptığı açıklamada ise Japonya’nın en başarılı bölgelerinden biri olduğunu ve büyümeye devam ettiğini belirtti. Yıldız Holding, yüzde 100 iştiraki konumundaki Pladis Foods üzerinden Ülker Bisküvi’de hisse sahibi. Pladis ise Ülker Bisküvi’de yüzde 51 hissedar konumunda bulunuyor. 

Godiva, Japon pazarına 45 yıl önce girdi. Japonlar’ın yüzde 90’ı markayı biliyor. Japonya geneline 250’den fazla Godiva mağazası bulunuyor. Godiva’nın dünyaki yıllık cirosunun yüzde 30’unun Japonya’dan gelmeye başladığı belirtiliyor. Godiva bu pazarda değişime gitti ve birçok yeniliğe imza attı. 

Ülker Godiva’yı devraldıktan sonra ilk olarak yeni kutu dizaynları geliştirdi. Bu kutuların tasarımlarını da ünlü İspanyol tasarımcı Jamie Hayon’a yaptırdı. İkinci olaraksa Godiva’nın tarihinde ilk kez televizyon reklamları hazırlandı.

Godiva Japonya'da yıllık yüz milyon doları aşkın kar getiriyordu
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ülker Japonya'daki altın yumurtlayan tavuğu satıyor Sonraki Haber >>

Zulüm yapanları Şeytan bakın nasıl kandırıyor

Zulüm yapanları Şeytan bakın nasıl kandırıyor

Trump BM genel Kurulunu güldürdü

Trump BM genel Kurulunu güldürdü

Fotoğraf çektirmek isterken dalgaların arasında kaldı

Fotoğraf çektirmek isterken dalgaların arasında kaldı

Sirkte gösteri yapan kaplan bayıldı...

Sirkte gösteri yapan kaplan bayıldı...

Yavru kuşun solucanla imtihanı

Yavru kuşun solucanla imtihanı

Akın İpek'ten Havuz Medyasına açıklama

Akın İpek'ten Havuz Medyasına açıklama

BBC, Kamerunlu askerlerin sivilleri öldürdüğünü kanıtladı

BBC, Kamerunlu askerlerin sivilleri öldürdüğünü kanıtladı

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Uçak havada böyle savruldu

Uçak havada böyle savruldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:31:39