Ülker Japonya'daki altın yumurtlayan tavuğu satıyor

Hürriyet Gazetesinin haberinde ismini vermek istemeyen konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre Godiva’nın Japonya biriminin satış sürecinin önümüzdeki haftalarda başlaması, değerlemenin 1.5 milyar dolara kadar varması bekleniyor.







Yıldız Holding yaptığı açıklamada ise Japonya’nın en başarılı bölgelerinden biri olduğunu ve büyümeye devam ettiğini belirtti. Yıldız Holding, yüzde 100 iştiraki konumundaki Pladis Foods üzerinden Ülker Bisküvi’de hisse sahibi. Pladis ise Ülker Bisküvi’de yüzde 51 hissedar konumunda bulunuyor.





Godiva, Japon pazarına 45 yıl önce girdi. Japonlar’ın yüzde 90’ı markayı biliyor. Japonya geneline 250’den fazla Godiva mağazası bulunuyor. Godiva’nın dünyaki yıllık cirosunun yüzde 30’unun Japonya’dan gelmeye başladığı belirtiliyor. Godiva bu pazarda değişime gitti ve birçok yeniliğe imza attı.





Ülker Godiva’yı devraldıktan sonra ilk olarak yeni kutu dizaynları geliştirdi. Bu kutuların tasarımlarını da ünlü İspanyol tasarımcı Jamie Hayon’a yaptırdı. İkinci olaraksa Godiva’nın tarihinde ilk kez televizyon reklamları hazırlandı.





Godiva Japonya'da yıllık yüz milyon doları aşkın kar getiriyordu