Ülker ekonomik olarak zor durumda mı?

Bloomberg ajansından gelen bu haber üzerine Ülker Bisküvi, KAP'a yaptığı açıklamada şirketlerinin kuvvetli bir mali yapısı olduğunu ve borçluluk oranlarının uluslararası standartlara oranla düşük düzeyde olduğunu paylaştı.







Şirket,‘’Bu ilk değerlendirmelere göre Ülker Bisküvi AŞ'nin 2017 yıl sonu konsolide mali performansının piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadesini kullandı.





Bloomberg, Yıldız Holding’in 3 yıl geri ödemesiz olmak üzere tüm borçlarının faizleriyle birlikte vadesinin uzatılmasını istediği paylaşmıştı. Görüşmenin Salı günü yapıldığı, bankaların holdingin teklifini değerlendirmeye başladığı kaydedildi. Müzakerelerin yürütülmesi için holdingin en büyük kreditörü olan Yapı Kredi’nin lider banka seçildiği bildirildi.





Kısa vadeli kredilerin toplam krediler içinde ağırlığının yüksek olduğunu ve Yıldız Holding’in kredilerin vadesini uzatmak istediğini kaydeden kaynaklara göre Yıldız Holding’in yapılandırmak istediği krediler arasında 2014 yılında 3.1 milyar dolarlık United Biscuits alımı için kullanılan krediler de var.





Yıldız Holding ve Yapı Kredi ilk etapta Bloomberg’in konuya ilişkin sorularını yanıtlamazken Yıldız Holding'ten Bloomberg'e yapılan açıklamada ise "Yıldız Holding yöneticileri adet olduğu üzere, grubun 2017 kesinleşmemiş finansal sonuçları ve 2018 projeksiyonları hakkında bankalara yönelik yıllık olağan bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda bankalar grubun önümüzdeki dönemde de hızlı büyümesinin devamını sağlamak için ayrı ayrı olan kredileri bir çatı altında toplayarak refinansman için bir sendikasyon kredisi vermeyi teklif ettiler. Konuyla ilgili görüşmeler Yapı Kredi Bankası liderliğinde devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.





Ülker Bisküvi'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:





"Ülker Bisküvi AŞ ve iştiraklerinin Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanmış 2017 12 aylık sonuçlarına göre Türkiye bazlı üretim, satış ve ihracat rakamları rekor büyümeye ulaşmıştır. Ülker Bisküvi AŞ'nin net satışları 2016 yılına oranla yüzde 14 artarken net kârı bir önceki yıla oranla yüzde 39 artmıştır. Şirketimizin kuvvetli bir mali yapısı olup borçluluk oranları uluslararası standartlara oranla düşük düzeydedir. Bu ilk değerlendirmelere göre Ülker Bisküvi AŞ'nin 2017 yıl sonu konsolide mali performansının piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz."