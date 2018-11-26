Samanyolu Haber /Ekonomi / Ülker dev ortaklığı bitiriyor /26 Kasım 2018 11:14

Ülker dev ortaklığı bitiriyor

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Ülker ile Kellogg's'un ortaklığını bitireceğini yazdı. Ülker, "Yıldız Holding'in hissesini ABD'li ortak devralacak. Böylece Kellogg Med Gıda'nın tamamı ABD'li şirkete geçecek" dedi.

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Kerim Ülker, "Ülker, ABD'li Kellogg's ile ortaklığını bitiriyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yıldız Holding, 2005 yılında ortaklık kurduğu ABD'li gıda markası Kellogg's'un sahibi Kellogg Company ile ortaklığını sona erdiriyor. Yıldız Holding'in hissesini ABD'li ortak devralacak. Böylece Kellogg Med Gıda'nın tamamı ABD'li şirkete geçecek" ifadesini kullandı.

"Ülker Ailesi ve ABD'li Kellogg arasındaki üretimle başlayan işbirliği hakkında kısa bir bilgi vermek gerekiyor. 13 yıl önce iki dev bir araya gelerek yüzde 50'şerlik hisse yapısıyla Kellogg Med Gıda şirketini kurmuştu" diyen Ülker, sözlerine şöyle devam etti:
— 2005'teki anlaşmada ilk aşamada 12-13 milyon euroluk yatırım yapılacağı, ardından bu miktar artırılacağı açıklanmıştı. Kellogg ve Yıldız'ın kurduğu Kellogg Med Gıda, 31.2 milyon lira sermayeye sahip. 9 bin 300 ton kapasiteye sahip Pendik'teki tesiste 43 çeşit ürün üretiliyor. ABD'li şirketle üretimde hisse devri olsa da Yıldız Holding'in satış, dağıtım ve tedarik birlikteliği devam edecek. Hatırlanacağı üzere Yıldız Holding, 2014'te de Hero Gıda'daki yüzde 50 hissesini şirketin diğer ortağı Hero AG'ye devretmek için anlaşma imzalamıştı.
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