Samanyolu Haber /Ekonomi / Ülker’den borsaya '1 Nisan reklamı' açıklaması /03 Nisan 2017 10:27

Ülker’den borsaya '1 Nisan reklamı' açıklaması

İnternette yayınlanan 1 Nisan reklamı tartışmalara neden olan Ülker bu sabah saatlerinde borsaya açıklama yaptı.

Ülker’den borsaya '1 Nisan reklamı' açıklaması

Şirket açıklamasında, "Marka aleyhine mesnetsiz iddialarda bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatıldı. Reklam sürecinde ihmal veya kastı olanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu" ifadelerini kullandı. 

İşte Ülker Bisküvi’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama:

Bir reklam kampanyamız çerçevesinde dijital mecradaki iletişimlerimiz içinden seçilen bazı görüntü ve mesajlar metin ve görseller eklenerek kampanyanın özü ile uzaktan yakından bağlantısı olmayan noktalara çekilmiş; markamıza yönelik mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır.

Şirketimiz ve markamız aleyhine yürütülen bu mesnetsiz iddialara karşı her türlü hukuki süreç tarafımızca yürütülmekte olup, bu hususta ihmal ve/veya kastı olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Ülker hisseleri haftaya yüzde 3,3 oranında düşüşle başladı. 
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