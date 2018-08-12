Ülker 2 milyar dolarlık gayrimenkul satıyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker varlık satışlarına başladıklarını açıkladı..
Kredi yapılandırması ile rahatladıklarını söyleyen Murat Ülker bu dönemde varlık satışlarının da gündemde olacağını vurguladı:
- “Yıldız Holding olarak ana işimiz bisküvi, gofret, kek, çikolata, şeker, sakız kategorilerine odaklanacağız” demiştik. Diğer işlerimizden ya halka açarak, ya stratejik ortaklıklar yaparak, ya da kısmen veya tamamen satarak çıkacağız. Ayrıca, ana kategorilerden de ihtiyaç fazlası kapasite ve markalardan, bölgelerden yurtiçi ve yutdışında çıkışlar gündeme gelecek.
Bunun için değişik stratejiler üzerinde çalıştıklarını kaydetti:
- İlaveten iş harici gayrimenkul stokunu elden çıkaracağız. Söz konusu gayrimenkullerin sadece yurtiçinde olanlarının değeri 2 milyar doları buluyor. Bir kısmını gayrimenkul portalımıza koyduk.
Yıldız Holding gibi üretime dayalı bir grubun, 2 milyar dolarlık iş dışı gayrimenkul stokunun oluşması sağlıklı bir durum mudur?
ARTIK YÜZDE 99 THY İLE UÇUYORUM
YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, varlık satışlarından söz ederken grubun iki özel uçağına değindi:
- İki uçağı da sattık. Gerçi uzun menzilli idiler ama yaşlanmışlardı. Artık yüzde 99 THY ile uçuyorum.
Ülker, iki yıl önce söz konusu uçaklardan biriyle İstanbul-Konya yolculuğu sırasında şu hesabı yapmıştı:
- Özel uçak bize çok zaman kazandırıyor. Uzun yolculuklarda genelde gece uçuyoruz. Havalimanlarında bekleme yaşamıyoruz. Dolayısıyla yılda 2 aylık iş günü tasarrufumuz oluyor.