Ülker 2 milyar dolarlık gayrimenkul satıyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker varlık satışlarına başladıklarını açıkladı..





Kredi yapılandırması ile rahatladıklarını söyleyen Murat Ülker bu dönemde varlık satışlarının da gündemde olacağını vurguladı:





- “Yıldız Holding olarak ana işimiz bisküvi, gofret, kek, çikolata, şeker, sakız kategorilerine odaklanacağız” demiştik. Diğer işlerimizden ya halka açarak, ya stratejik ortaklıklar yaparak, ya da kısmen veya tamamen satarak çıkacağız. Ayrıca, ana kategorilerden de ihtiyaç fazlası kapasite ve markalardan, bölgelerden yurtiçi ve yutdışında çıkışlar gündeme gelecek.





Bunun için değişik stratejiler üzerinde çalıştıklarını kaydetti:





- İlaveten iş harici gayrimenkul stokunu elden çıkaracağız. Söz konusu gayrimenkullerin sadece yurtiçinde olanlarının değeri 2 milyar doları buluyor. Bir kısmını gayrimenkul portalımıza koyduk.





Yıldız Holding gibi üretime dayalı bir grubun, 2 milyar dolarlık iş dışı gayrimenkul stokunun oluşması sağlıklı bir durum mudur?



