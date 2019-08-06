Şekerli içeceklere 'obezite vergisi'

Obeziteye savaş açan Romanya, şekerli içeceklere ek vergi getirileceğini duyurdu. Buradan elde edilecek gelirin, eğitim ve sağlık alanında kullanılması planlanıyor.





Sputnik’te yer alan habere göre, İngiltere, İspanya, Fransa ve Estonya gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri izleyen Romanya, şekerli içeceklere ek vergi uygulamaya hazırlanıyor.





Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bu vergi, şekerli içeceklerin tüketimi konusunda caydırıcı olmayı, ayrıca sağlık ve eğitim gibi alanlara yönlendirmek için kamu gelirlerini artırmayı amaçlıyor” ifadelerine yer verildi.





Açıklamada, “AB’deki obezite salgını, sağlık sistemleri açısından muazzam bir yük.” denildi.





Vergiyle 2019 yılının kalanında 66 milyon euro elde edilmesi bekleniyor.





Söz konusu plan, sigaradan alınan verginin artırılması ve kamu harcamalarında belli kalemlerde bütçe kesintisine gidilmesini de içeren daha genel bir düzenlemenin bir parçası olarak görülüyor.





MUHALEFET ELEŞTİRDİ, ŞİRKETLER KARŞI ÇIKTI





Merkez sağ muhalefet, benzer bir vergi teklifinin geçen nisan ayında liberal USR partisi tarafından gündeme getirildiğini ancak dönemin hükümetince reddedildiğini hatırlattı.





Ülkedeki alkolsüz içecek üreticileri birliği de kararı kınadı. Ek verginin ‘ayrımcılık’ olduğunu savunan birlik, kararın sektöre zarar vereceğini ve 60 bin kişinin işine mal olacağını belirtti.





İktidardaki merkez sol ittifak, kamu açığını yüzde 2,76 seviyesinde tutmak için çabalıyor.





Romanya’da firmalara dair bilgi sağlayan KeysFin’in verilerine göre, ülkedeki tatlandırılmış içecek pazarı yaklaşık 1,2 milyar euro hacminde.