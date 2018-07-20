Samanyolu Haber /Gündem / Ülkedeki adaletsizliğin üzerine örtecek büyüklükte türban icat edilmedi /20 Temmuz 2018 12:37

Ülkedeki adaletsizliğin üzerine örtecek büyüklükte türban icat edilmedi

Son seçimlerde TBMM’ye giren Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, başörtüsü ile ilgili dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

SHABER3.COM



Karaduman, “Türk Hava Yolları’nda (THY) ilk türbanlı pilot’ haberini paylaşarak “Elbette ki türbanlı pilot mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki ülkedeki adaletsizliğin üzerini örtecek büyüklükte bir türban henüz icat edilmedi” dedi.


Karaduman’ın yorum yaptığı haberde THY’nin ilk başörtülü pilot adayı Fatma Durmuş’un eğitimlerine başladığı ifade ediliyor. Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olan Durmuş 14 aylık eğitimini tamamlayabilirse sonra, THY tarihinde kokpite oturan ilk başörtülü pilot olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ülkedeki adaletsizliğin üzerine örtecek büyüklükte... Sonraki Haber >>

Meriç'te ailesini kaybeden acılı babadan dünyaya yardım çağrısı

Meriç'te ailesini kaybeden acılı babadan dünyaya yardım çağrısı

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Yolun sonuna geldik

Yolun sonuna geldik

İşte İnsanı batıran tehlike

İşte İnsanı batıran tehlike

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

Paris'te sokaklar karıştı...

Paris'te sokaklar karıştı...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:23:43