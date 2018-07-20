Ülkedeki adaletsizliğin üzerine örtecek büyüklükte türban icat edilmedi





Karaduman, “Türk Hava Yolları’nda (THY) ilk türbanlı pilot’ haberini paylaşarak “Elbette ki türbanlı pilot mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki ülkedeki adaletsizliğin üzerini örtecek büyüklükte bir türban henüz icat edilmedi” dedi.









Karaduman’ın yorum yaptığı haberde THY’nin ilk başörtülü pilot adayı Fatma Durmuş’un eğitimlerine başladığı ifade ediliyor. Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olan Durmuş 14 aylık eğitimini tamamlayabilirse sonra, THY tarihinde kokpite oturan ilk başörtülü pilot olacak.