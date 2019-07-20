Samanyolu Haber /Gündem / Ülke saraya para yetiremiyor /20 Temmuz 2019 17:03

Ülke saraya para yetiremiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığının örtülü ödenekten 5 ayda harcadığı paranın bir milyar lirayı aştığını açıkladı. Örtülü ödenek harcamalarının memur maaşlarını geçtiğini dile getirdi.

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Ekonomik krize rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve etrafındakiler ise israfta sınır tanımıyor.

CHP’li Ağbaba, Sarayın örtülü ödenekteki harcaması aylık 250 bin öğretmen ve hemşire maaşına denk geldiğini vurguladı. Öğretmen ve sağlık personelinin atanamamasını sarayın örtülü ödenek üzerinden yaptığı harcamalara bağladı.

MEMURA YÜZDE 6 ZAM

Ağbaba, memurların yüzde 6’lık ücret zammı ile yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini belirterek, “Türkiye’de yoksulluk sınırı 8 bin lirayı aşmış durumdadır. Ülkemizde memurlarımızın yüzde 70’i yoksullukla boğuşmaktadır. AB üyesi ülkelerde en düşük ortalama Memur maaşı 2,500 Euro civarında iken ülkemizde bu oran aylık ortalama 15 bin TL’ye denk gelmektedir. AB üyesi ülkelerdeki en düşük memur maaşı ülkemizdeki en düşük memur maaşının ortalama 5,5 katıdır” dedi.

ALMANYA’DA MAAŞLAR 8 KAT FAZLA

Ağbaba, öğretmen ve hemşire maaşlarını AB üyesi ülkelerle de kıyaslayarak, “Almanya’da göreve yeni başlayan bir öğretmen maaşı ülkemizde yeni göreve başlayan bir öğretmen maaşının yaklaşık 8 katına denk gelmektedir. 3600 ek gösterge sözü tüm memurlara derhal verilmelidir” ifadelerini kullandı.
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