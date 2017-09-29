'Ülke için sela vakti geldi mi?'

Tarık Toros / TR724





ÜLKE İÇİN SELA VAKTİ GELDİ Mİ?



Ülkede hukukun bittiğinin dünyaya ilanı için başkaca örneğe gerek yoktu. Hükümet bu malzemeyi verdi. Danıştay’ın iptal ettiği yaz saati meselesini OHAL kararnamesi ile çözecek.





Buraya kadar sürpriz yok.





Zaten Danıştay kararı duyulunca, herkesin dudaklarından şu döküldü:





“Bunun için KHK çıkarırlar.”





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Türkiye’nin geçen sene başlattığı uygulama, fıtrata ve bulunduğu coğrafyaya ters. Lakin (vardır bir hikmeti) ısrar ediyor.





2016’da saatler ileri alındıktan sonra, bir daha geri alınmadı. Yani, Türkiye olması gereken dilimden doğuya kaydı.





İlla burnunun dikine gidecekse, saatleri Ekim ayında geri alıp kendi doğal saatinde sabitleyebilirdi, yapmadı.





Milyonlarca öğrenci ve çalışan gece karanlığında yola çıktı.





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Geçelim.





AKP rejiminin tutumu, son 14 aylık kapkara dönemin kodlarını içermesi açısından mühim.





Önce Danıştay kararına bakalım.





Danıştay özetle dedi ki:





-Hükümet yetkisini aştı.





-Türkiye’yi olması gereken saat boylamından kaydırdı, böyle bir hakkı yok.





-Ve bunu süreklilik arz edecek şekilde yaptı.





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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ne dedi:





-Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.





-Uygulamanın aynen devam etmesinden yanayız.





-Gerekli adımlar atılacaktır.





-KHK ile süreç dolmadan yasal değişiklik yapılacaktır.





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Enerji Bakanı Berat Albayrak durur mu:





-Danıştay’ın kararının hiçbir etkisi yok.





-Sadece usulle ilgili bir husus.





-Aynı istikamette devam edeceğiz.





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Oldu-bitti cumhuriyeti tam da bu işte.





Son 4 yıldır böyle değil mi?





“Tanımıyorum, saygı da duymuyorum” dönemi.





Şimdi açıktan, aleni yapılıyor.





Çünkü…





Hukuka dönemezler, boğazlarına kadar suça battılar; ya herro ya merro!





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Lakin, mesele bu değil.





Konu, AKP rejiminin zihin kodlarını ortaya koyması açısından önemli.





Şu “yaz saati” polemiği gösterdi ki:





-Parlamento resmen bitmiştir.





-Yüksek mahkemeler dahi hikâyedir.





-Kararları çiğnemenin yaptırımı yoktur.





-En doğrusunu AKP bilir.





-Ve ihtiyacı olan her konuda KHK çıkarıp işine bakar.





-Bir gün iktidardan gidene kadar da böyle yapacak.





-Geri dönüşü yok, mümkün de değil.





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Ülke için sela vakti geldi mi?





O selalar okundu, 15 Temmuz 2016 gecesi.





Sonraki süreç ise günlük hayat kadar kısa sürmüyor.





Devletler için zaman alıyor sadece.





İki haber önce, “Güçlünün güçsüzü ezdiği dünya düzenine karşı verdiği mücadele” için birileri tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen AKP Genel Başkanı…





İki haber sonra Kürdistan referandumu için, ”Bir vanayı kapadığımız anda iş bitti. Bunlar yiyecek, giyecek bulamayacaklar. Öyle duruma gelecekler” diyor, adeta ödüle liyakatini gösteriyor (!)





Ahali boş durur mu, hep bir ağızdan “İyi bilirdik” diye haykırıyor.