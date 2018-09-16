Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Ülke borç batağında, rezerv kısa vadeli borcu bile karşılamıyor' /16 Eylül 2018 13:19

'Ülke borç batağında, rezerv kısa vadeli borcu bile karşılamıyor'

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın hazırladığı ekonomi raporunda iktidarın, “dış düşmanlar ekonomimize saldırıyor” diyerek hatalarının üzerini örtmeye çalıştığını kaydetti. Raporda, ekonomide sert iniş olmaması için yıl sonuna kadar 40 milyar dolar dış finansman bulunması gerektiği kaydedildi.

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Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Öztrak, "Ekonominin durumu" başlığıyla hazırladığı ekonomi raporunu Parti Meclisi'nde PM üyelerine ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sundu. Rapordan dikkat çeken tespitler şöyle:

- Ülke borç batağında: AKP döneminde, cari açık, dış borç ve şirketlerin net döviz borcu hızla arttı. Dış borçlar 2002’den sonra ilk defa gelirimizin yarısını geçti. Devlet, reel sektörün ve vatandaşların iç ve dış borçlarının toplamı ilk defa ülkenin toplam gelirini aştı.

- Rezerv kısa vadeli borca yetmiyor: Türkiye’nin sene başında 110 milyar dolar seviyesinde olan altın dahil rezervleri 90 milyar doların altına düştü. Şu an Türkiye’nin net rezervleri 30 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. Türkiye’nin rezervleri kısa vadeli dış borcunu karşılayamaz hale geldi. 2002’de Türkiye’nin her 100 dolarlık kısa vadeli dış borcu için kasasında 169 dolar rezervi varken, 2018 Haziran itibarıyla Türkiye’nin her 100 dolarlık kısa vadeli dış borcuna karşılık 82 dolarlık rezervi var.

- Enflasyonda hızlı solladık: Türkiye yıllık yüzde 17.90 enflasyonla, dünya enflasyon liginde bir sıra daha yükseldi, dünyada 12. ülke oldu. 123 milyarlık KÖİ: İktidar, kamu borcunu ve bütçe giderlerini gizlemek için Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine yöneldi. 2013’teki KÖİ projelerinin yatırım tutarı 24.2 milyar dolarla rekor kırdı. 2003-2017 döneminde KÖİ projelerinin sözleşme tutarı toplamı 122.8 milyar TL oldu. 
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