Samanyolu Haber /Gündem / Ulaştırmada 'kelleler' neden gitti? /14 Şubat 2019 11:29

Ulaştırmada 'kelleler' neden gitti?

Hızlı tren projesi ve İstanbul Havalimanı'nın taşınmasındaki sarkmalar ile Çorlu ve Ankara'daki tren kazaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda 4 genel müdürün görevden alınmasına neden oldu.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak'ın dün emekliliğini duyurmasıyla başlayan değişim, Altyapı ve Yatırımlar Genel Müdürü Erol Çıtlak'la devam etti. Aynı saatlerde TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt ile TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın'ın da istifaları istendi.

Hürriyet gazetesinden Eray Görgülü'nün haberinde hem Tayyip Erdoğan'ın hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da, bazı bürokratlarla uyum sorunu yaşadığını söylediği ve ilgili müdürlerin başka birimlerde  görevlendirilmesini ya da emekli edilmesini istediği belirtildi.

Bunun üzerine, başka görev teklif edilen Funda Ocak'ın emekliliği tercih ettiği, görevden ayrılmaları istenen Veysi Kurt'un ve İsa Apaydın'ın da emekliliklerini isteyecekleri kaydedildi. Emekliliği kabul etmeyen Erol Çıtlak ise Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde görevlendirildi.
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